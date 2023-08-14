Обмінники виставили новий курс: скільки коштує долар [ Редагувати ]
На початку тижня курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 14 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,60 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,60 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 гривні, євро по 40,90 гривні.
Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 14 серпня становить 40,2145 грн за євро (-0,0695 грн).
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