У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр".

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Всього противник застосував:

15 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

8 крилатих ракет "Калібр".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.

Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.