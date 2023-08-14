Атака на Україну: скільки "Шахедів" та "Калібрів" знищили сили ППО [ Редагувати ]
У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр".
БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).
Всього противник застосував:
- 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131";
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.
Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.
Близько 05.00 години 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється).
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