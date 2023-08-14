В Україні відкрили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе [ Редагувати ]
В Україні проводять збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті і саме вони змінюють хід подій. Про це повідомив віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
Починаємо операцію "Єдність". UNITED24, Повернись живим та monobank об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе.
За його словами, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 млн грн.
Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій.
Федоров повідомив, що кожен, хто перерахує кошти, має шанс отримати платинову картку monobank, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від фонду "Повернись живим".
Впевнений, до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу.
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