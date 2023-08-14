У МЗС засудили провокацію рф щодо турецького судна [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує провокативні дії росії щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла 13 серпня. Про це заявили у МЗС.
ВМС рф грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі.
МЗС висловлює підтримку та солідарність із Туреччиною як стратегічним партнером та закликає міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій росії, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі.
У міністерстві наголошують, що росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів.
Так, Україна закликає союзників посилити зусилля задля збереження функціонування "зернової ініціативи", яка відіграє ключову роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.
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