В Румунії біля курорту вибухнула морська міна [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 14 серпня, у морі поблизу курортного селища Костінешті у Румунії пролунав вибух. Про це повідомляє Digi24 з посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що морська міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс. Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.
Крім того, у морі може плавати ще одна міна.
Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну.
по темі
Завод у Сергієвому Посаді під москвою, де 9 серпня стався потужний вибух, виготовляв техніку для російської армії
У середу, 9 серпня, в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони пролунали поблизу Старокримського полігону та у районі Джанкоя
У вівторок, 8 серпня, у Більмаку Пологівського району Запорізької області сталися вибухи
У вівторок, 8 серпня, у Криму знову повідомили про вибух та приліт у кількох населених пунктах
Вночі на неділю, 6 серпня, у Хмельницькій області було чутно вибухи