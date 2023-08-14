У понеділок, 14 серпня, у російській Бєлгородській області пролунав гучний вибух. При цьому російська влада заявляє про нібито роботу ППО. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Гладков заявив, що у Бєлгородському районі нібито спрацювала система протиповітряної оборони та збила дві повітряні цілі в районі села Пушкарне.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.