У Бєлгородській області пролунав вибух [ Редагувати ]
У понеділок, 14 серпня, у російській Бєлгородській області пролунав гучний вибух. При цьому російська влада заявляє про нібито роботу ППО. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Гладков заявив, що у Бєлгородському районі нібито спрацювала система протиповітряної оборони та збила дві повітряні цілі в районі села Пушкарне.
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
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