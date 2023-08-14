СБУ викрила 15 колаборантів у Луганській області: імена [ Редагувати ]
Служба безпеки виявила осіб, які належать до групи колаборантів, які активно працюють над організацією так званих "місцевих виборів" в окупованих частинах Луганської області, контрольованих російською федерацією. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Згідно з встановленими фактами, винуватцям може бути призначено покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.
Мова йде про:
- Олена Кравченко (1983 р.н.), голова "виборчої комісії ЛНР";
- Максим Приходько, (1978 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";
- Тетяна Приходько, (1972 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";
- Катерина Терещенко, (1986 р.н.), секретар "виборчої комісії ЛНР";
- Маріанна Скорнякова, (1990 р.н.), заступник голови "виборчої комісії ЛНР";
- Володимир Бабенко, (1990 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";
- Наталія Куліченко, (1972 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";
- Оксана Никитюк Оксана, (1986 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";
- Сергій Бєлов, (1983 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";
- Олена Сакура, (1968 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";
- Олександр Єрмоленко (1985 р.н.), "другий секретар Луганського республіканського комітету КПрф";
- Віталій Невеселий (1983 р.н.), "керівник Сєвєродонецького міського осередку політпартії "Новые люди";
- Максим Уваров (1980 р.н.), "керівник Луганського регіонального відділення ЛПДР";
- Геннадій Тараканов, "голова ради регіонального відділення партії "Справедливая Россия - за правду";
- Денис Мирошниченко, "секретар Луганського відділення партії "Единая Россия".
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