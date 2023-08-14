Служба безпеки виявила осіб, які належать до групи колаборантів, які активно працюють над організацією так званих "місцевих виборів" в окупованих частинах Луганської області, контрольованих російською федерацією. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Згідно з встановленими фактами, винуватцям може бути призначено покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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