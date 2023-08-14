Окупанти обстріляли Харківську область: є жертва [ Редагувати ]
У понеділок, 14 серпня, окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області. Про це повідомляється у Telegram Харківської ОВА.
Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще двоє, за даними медиків, отримали травми. Постраждалі доставлені до медичних закладів.
Також окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок чого постраждали чоловік і жінка. Лікарі надають їм допомогу.
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