Районний суд імені Шевченка у Києві оголосив колишнього генерал-майора Валерія Шайтанова винним у справах про державну зраду, планування теракту та незаконне зберігання боєприпасів. Його засудили до строку ув'язнення тривалістю 12 років. Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

Колишній перший заступник керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Валерій Шайтанов перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника російської фсб Ігоря Єгорова.

Останній під позивним "Ельбрус" був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

Також правоохоронці встановили, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.

Метою Шайтанова також було вбивство майора Збройних сил Чечні, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане російськими спецслужбами рф.

Кримінальне провадження щодо співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій фсб, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.