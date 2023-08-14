Атаки можуть тривати кілька дні: рф може вдатись до ракетного терору на День Незалежності [ Редагувати ]
Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти можуть вдатись до обстрілів території України на День Незалежності. Не виключено, що атаки можуть тривати кілька днів.
На День Незалежності України агресивна росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль.
При цьому Скібіцький не думає, що це може здивувати когось з українців.
За його словами, у таких обставинах рекомендації залишаються ті самі, які діють протягом всього часу повномасштабної війни: чуєш тривогу - йди в укриття.
При цьому він наголосив, що День Незалежності - це найголовніше державне свято. Адже на незалежність боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває й зараз. Скібіцький додав, що це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу.
Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує.
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