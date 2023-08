Українські військові змогли зупинити спробу атаки російських окупантів в Донецькій області. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.

Вони підбили три ворожі танки Т-90М "Прорив".

Т-90М - це найновіший серійний російський танк. Його розробка почалася ще в 2004 році, а конструювання - в 2010. Перші Т-90М були передані Збройним силам рф тільки в 2020 році.

Екіпаж танка складається з трьох осіб, маса - 48 тонн, калібр гармати - 125 мм, а максимальна швидкість - 70 кілометрів на годину.

A breakthrough has failed.

Three Russian T-90M "Breakthrough" tanks, a transporter-tractor MT-LB and an IFV are knocked out and abandoned near the village of Andriivka, Donetsk region. pic.twitter.com/V1QhCxeGo7