ЗСУ підбили три новітні танки росіян у Донецькій області (відео) [ Редагувати ]
Українські військові змогли зупинити спробу атаки російських окупантів в Донецькій області. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
Вони підбили три ворожі танки Т-90М "Прорив".
Три російські танки Т-90М "Прорив", транспортно-тягач МТ-ЛБ та БМП підбиті та кинуті в районі села Андріївка Донецької області.
Т-90М - це найновіший серійний російський танк. Його розробка почалася ще в 2004 році, а конструювання - в 2010. Перші Т-90М були передані Збройним силам рф тільки в 2020 році.
Екіпаж танка складається з трьох осіб, маса - 48 тонн, калібр гармати - 125 мм, а максимальна швидкість - 70 кілометрів на годину.
A breakthrough has failed.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2023
Three Russian T-90M "Breakthrough" tanks, a transporter-tractor MT-LB and an IFV are knocked out and abandoned near the village of Andriivka, Donetsk region. pic.twitter.com/V1QhCxeGo7
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