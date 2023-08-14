Окупант наказав вбити українського військовополоненого: йому оголосили підозру [ Редагувати ]
Ватажок російської групи "Призрак" наказав убити українського військовополоненого під Харковом минулого року. Йому заочно оголосили підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
28 березня минулого року підозрюваний прибув до приватного домоволодіння у селі Вільхівка Харківського району, де російськими військовими був створений "штаб" з українськими військовополоненими та цивільними особами.
У сараї окупанти помістили важкопораненого українського бійця та трьох тероборонівців. Зайшовши до сараю, ватажок російської групи "Призрак" на прізвисько "Шаман" почав бити руками та ногами трьох представників територіальної оборони України з метою отримання інформації щодо інших українських військовослужбовців.
Не отримавши бажаної інформації, за наказом "Шамана" військовослужбовці ЗС рф під загрозою застосування вогнепальної зброї вивели з сараю вказаних трьох представників територіальної оборони України, посадили до автомобіля та вивезли.
російський військовий на прізвисько "Ангел" запитав у "Шамана", що робити з тяжкопораненим українським військовим, який лежав у сараї і стікав кров'ю.
Підозрюваний наказав "пустити у розхід" українського військового. "Ангел" зняв із плеча автомат і вистрілив в українського бійця, від чого той загинув на місці.
57-річному керівнику бригади "Призрак" на прізвисько "Шаман" заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни та віддані наказу на вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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