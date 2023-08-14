У Вірменії потонув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко, який очолював дипломатичну місію в цій країні. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на МВС Вірменії.

Український дипломат потонув у озері Севан. Трагедія сталася ввечері 13 серпня. Рятувальники повідомили властям, що на громадському пляжі озера Севан за 25 метрів від берега помітили, як у воді потонув чоловік.

Рятувальники витягли чоловіка з глибини 1,5 м і доправили на берег на моторному човні. Медики констатували смерть чоловіка.

Вірменські журналісти повідомили, що загинув український дипломат Олександр Сенченко. У МЗС України підтвердили "Європейській правді", що український дипломат потонув на озері.