У Вірменії загинув в.о. посла України Олександр Сенченко - ЗМІ [ Редагувати ]
У Вірменії потонув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко, який очолював дипломатичну місію в цій країні. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на МВС Вірменії.
Український дипломат потонув у озері Севан. Трагедія сталася ввечері 13 серпня. Рятувальники повідомили властям, що на громадському пляжі озера Севан за 25 метрів від берега помітили, як у воді потонув чоловік.
Рятувальники витягли чоловіка з глибини 1,5 м і доправили на берег на моторному човні. Медики констатували смерть чоловіка.
Вірменські журналісти повідомили, що загинув український дипломат Олександр Сенченко. У МЗС України підтвердили "Європейській правді", що український дипломат потонув на озері.
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