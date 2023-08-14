Мережа супермаркетів FOZZY припиняє роботу в Одесі (фото, відео) [ Редагувати ]
Мережа супермаркетів FOZZY оголосила про припинення роботи в Одесі. Приміщення одеського гіпермаркету зруйновано вщент внаслідок нічної атаки країни-агресора та відновленню не підлягає, повідомляє прес-служба компанії.
"Внаслідок російської атаки в ніч з 13 на 14 серпня приміщення нашого гіпермаркету FOZZY в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає.
Загиблих немає, серед постраждалих - троє наших співробітників, наразі їх стан стабільний", - повідомляє компанія.
У компанії FOZZY повідомили, що у гіпермаркеті в Одесі працювало 270 співробітників, "які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичне життя навіть в умовах війни".
Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде.
Fozzy Group - один з найбільших українських ритейлерів, до якого входять супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини "Фора" та аптеки "Біла ромашка".
На відео рятувальники з Одещини за роботою після нічної атаки на місто.
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