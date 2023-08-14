У Львові балкон вбив чоловіка (фото відео) [ Редагувати ]
Ввечері 13 серпня в історичному центрі Львова обвалився балкон разом з чоловіком. Потерпілий загинув у лікарні. Про це повідомила Львівська міськрада.
Інцидент стався близько 23:00 години на вулиці Під Дубом, 2, на перехресті з проспектом Чорновола. Обвалися балкон на четвертому поверсі, на якому перебував 43-літній чоловік.
Його оперативно забрала карета "швидкої" допомоги та відвезла в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова. Відомо, що чоловік жив у цьому помешканні. Сама квартира - приватизована.
У Першому медичному об’єднанні Львова розповіли, що чоловіка, який вчора ввечері впав з балконом, госпіталізували у стані найважчої коми, тобто без свідомості. Він отримав травми, несумісні з життям. Серце ще деякий час працювало, лікарі робили все можливе, аби врятувати чоловіка. Однак о 04:00 ранку він помер.
Відомо, що фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру "Форум" менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та зʼясовують причини інциденту.
Випадки, коли у центрі Львова падають шматки фасадів чи балкони старих будинків - не рідкість. Два тижні тому, у ніч на 31 липня, обвалився балкон однієї із квартир на вулиці Джерельній, 43. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.
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