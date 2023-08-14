Після активізації російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони України змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зараз на Сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступи від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої.

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна, пише Маляр. Ворог постійно атакує. Наші війська відбивають атаки.

На Куп’янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж Державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в нашій обороні.

противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж Державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в нашій обороні. На Лиманському напрямку противник продовжує штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно.

противник продовжує штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Ворог намагається зупинити просування наших військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

За тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 кв. км і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 кв. км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник намагається наступати з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка.

"Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена і складна.

Крім того, ворог постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське", - пише заступниця глави Міноборони.



На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тривають бої.

У напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське Донецької області Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

У ході наступальних дій Сили оборони таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне.