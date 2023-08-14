Збройні сили України знищили командний пункт окупантів в Юр'ївці біля Маріуполя. Це підтвердило управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ рф, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Зранку радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що вибух пролунав у тимчасово окупованій Юр’ївці неподалік від Маріуполя.

Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже.

Перше влучання (карта знизу - ред.) було по території стадіону "Волна", де окупанти облаштували ремонтну базу. Друге влучання було безпосередньо по казармах.

Трупи ще вивозили, місце досі оціплено. До Маріуполя вже привезли 50 важкопоранених з Юр’ївки окупантів, два з них вже пішли в стан "хороший русский". Інші мають всі шансу до ранку також потрапити на палубу крейсеру Москва.

У Мангуші хірургія заповнена пораненими з Юр’ївки. Основна хвиля евакуації поранених йде в Донецьк. За кількістю автобусів загалом можна казати про ураження понад 100 осіб живої (вже неживої) сили.