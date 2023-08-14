США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні, оскільки вона захищає свою територію та захищає свій народ. Цей пакет, який оцінюється в 200 мільйонів доларів та здійснюється з раніше санкціонованого президентського управління зі скорочення видатків (Presidential Drawdown Authority), включає боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби захисту від бронетехніки та додаткове обладнання для розмінування.