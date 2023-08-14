США оголосили пакет військової допомоги Україні на $200 млн (список) [ Редагувати ]
США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні, оскільки вона захищає свою територію та захищає свій народ. Цей пакет, який оцінюється в 200 мільйонів доларів та здійснюється з раніше санкціонованого президентського управління зі скорочення видатків (Presidential Drawdown Authority), включає боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби захисту від бронетехніки та додаткове обладнання для розмінування.
На сайті Пентагону опублікували номенклатуру поставок:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- обладнання та системи для розмінування;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- танкові боєприпаси 120 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 58 водних причепів;
- понад 12 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.
Наступного дня Вашингтон виділив Україні боєприпаси на $400 млн.
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