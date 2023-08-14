Норвегія поставить Україні системи боротьби з дронами CORTEX Typhon на $71 млн [ Редагувати ]
Норвегія поставить Україні системи боротьби з ворожими безпілотниками (C-UAS) виробництва компанії Kongsberg Defense & Aerospace, яка займається виробництвом зброї. Про це повідомляється на сайті компанії.
Kongsberg підписала контракт з Міжнародним фондом для України на постачання систем протидії безпілотним авіаційним системам CORTEX Typhon. Вартість контракту - $70,8 млн.
Йдеться про системи CORTEX Typhon, розроблені для протидії широкому спектру дронів з інструментами, що дозволяють завдати шкоди або іншим чином знешкодити повітряну загрозу.
Система CORTEX Typhon C-UAS заснована на програмному та апаратному забезпеченні від Teledyne Flir та Kongsberg, включаючи систему спостереження та дистанційний бойовий модуль Kongsberg (RWS) та інтегроване бойове рішення CORTEX (ICS).
Наприкінці липня 2023 року Норвегія виділила майже 22 млн євро для Європейського фонду миру. Кошти підуть на постачання боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2 для ЗСУ.
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