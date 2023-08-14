У понеділок, 14 серпня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Глава держави відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Зеленський побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

Президент також обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання.

Комбриги й комбати передали президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА.

Крім того, з главою держави обговорили питання посилення підготовки захисників, розширення можливостей командирів з керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.

Були запропоновані варіанти рішень задля усунення наявних проблем, зокрема щодо можливостей командирів та посилення мотивації військовослужбовців.

У межах робочої поїздки на Донеччину президент Зеленський відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із Бахмутського напрямку.

Глава держави оглянув приміщення й оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками.

Командування стабпункту розповіло президенту про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті.

Володимир Зеленський відзначив нагородами пораненого бійця 3-ї окремої штурмової бригади та двох тактичних медиків 22-ї окремої механізованої бригади.