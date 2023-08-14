FPV-дрон знищив катер з російськими окупантами (відео) [ Редагувати ]
FPV-дрон воїнів Сил спеціальних операцій знищив катер з російськими окупантами. Кадри операторів 73-го морського центру спеціального призначення виклали в соцмережах ССО.
Спецпризначенці, які працюють на південному напрямку, зафільмували момент знищення противника: FPV-дрон наздогнав катер з росіянами, а оператори ССО скеровували безпілотник у човен.
Загарбники намагалися маневрувати по воді, водночас дрон зайшов на траєкторію удару.
Попри намагання російських військових вивести човен з-під удару плавзасіб з трьома рашистами було знищено.
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