Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українців, які перебувають в Ізраїлі, у тому числі біженців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном.

Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом.

Громадяни України в Ізраїлі втратили право отримувати безоплатну медичну допомогу через неузгоджені дії Міністерства соціального забезпечення, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів після рішення Канцелярії прем'єра Ізраїлю від 1 липня.

За законом, в Ізраїлі будь-яка людина, яка не має медичної страховки, але терміново потребує невідкладної допомоги, може отримати її у приймальному покої будь-якої лікарні, і лише потім лікарня надішле рахунок.

Для біженців з України така термінова медична допомога надавалася безкоштовно.

У квітні 2023 року Ізраїль припинив "екстрену репатріацію" з росії та Білорусі, але залишив для України.

У грудні 2022-го повідомлялося, що до Ізраїлю виїхали 14 680 біженців з України.