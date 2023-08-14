Ізраїль не скасовуватиме безкоштовне медстрахування для українців - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українців, які перебувають в Ізраїлі, у тому числі біженців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном.
Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом.
Громадяни України в Ізраїлі втратили право отримувати безоплатну медичну допомогу через неузгоджені дії Міністерства соціального забезпечення, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів після рішення Канцелярії прем'єра Ізраїлю від 1 липня.
За законом, в Ізраїлі будь-яка людина, яка не має медичної страховки, але терміново потребує невідкладної допомоги, може отримати її у приймальному покої будь-якої лікарні, і лише потім лікарня надішле рахунок.
Для біженців з України така термінова медична допомога надавалася безкоштовно.
У квітні 2023 року Ізраїль припинив "екстрену репатріацію" з росії та Білорусі, але залишив для України.
У грудні 2022-го повідомлялося, що до Ізраїлю виїхали 14 680 біженців з України.
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