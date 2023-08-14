Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш повідомив, що у четвер, 17 серпня, подасть президенту Едгарсу Рінкевичу заяву про відставку.

Глава уряду поскаржився, що партії, зокрема націонал-консервативні "Об'єднаний список" та "Національне об'єднання" (входять до правлячої коаліції - ред.) "блокують можливості для економічного зростання".

Наразі "Об'єднаний список" та "Національне об'єднання" блокують роботу зі збільшення добробуту та зростання економіки. Сьогодні інформував фракцію сейму від "Нової єдності" та керівництво, що у четвер вручу президенту заяву про відставку. Я закликав партію "Нова єдність" висунути нового кандидата в прем'єр-міністри.

Кріш'яніс Каріньш обіймає посаду прем'єр-міністра Латвії з січня 2019 року. За підсумками виборів у жовтні 2022-го правлячу коаліцію сформували партія Каріньша "Нова єдність", яка отримала 26 місць на виборах, а також "Об'єднаний список" з 15 депутатами та "Національне об'єднання" з 13 депутатами.

Минулого тижня Каріньш розпочав переговори про формування нової коаліції та уряду. У них брали участь представники "Спілки Зелених та селян" та партії "Прогресивні".

Разом з ними "Нова єдність" може сформувати ядро майбутнього кабінету міністрів. Представники "Об'єднаного списку" та "Національного об'єднання" відмовилися брати участь у переговорах.

Нагадаємо, у травні Сейм Латвії обрав чинного главу МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса новим президентом країни.