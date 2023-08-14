Німеччина планує щороку виділяти 5 млрд євро на допомогу Україні [ Редагувати ]
Німеччина хоче щороку виділяти по 5 мільярдів євро на допомогу Україні. Це, зокрема, стосується й постачання зброї.
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє "Укрінформ".
Під час свого візиту до Києва він розповів, що у Німеччині вже розробили програму для щорічного фінансування допомоги Україні. Але для того, щоб вона набула чинності, таку ініціативу ще має затвердити німецький парламент.
Лінднер запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно". За його словами, ФРН уже надала Україні 22 млрд євро фінансової підтримки, з них 12 млрд євро військової допомоги.
Також німецький чиновник підписав зі своїм українським колегою Сергієм Марченком декларацію про наміри посилити співпрацю між країнами.
Вона передбачає, що Німеччина надаватиме Україні консультативну допомогу у сферах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями та приватизації держпідприємств.
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