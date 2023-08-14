Зеленський анонсував важливе рішення через неякісну роботу ВЛК [ Редагувати ]
Влада України готуватиме рішення для того, щоб виправити неякісну роботу військово-лікарських комісій.
Глава держави зазначив, що сьогодні відвідав українських військових у Донецькій області. Він поспілкувався з командирами бригад та батальйонів.
"Сьогодні це були докладні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, які зараз ці можливості та якими вони мають бути", - розповів Зеленський.
За його словами, також порушувалися питання зброї та дефіцитних снарядів, ремонту техніки і не тільки.
"Важлива тема - це те, як командири можуть керувати особовим складом: мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові та командири повинні займатися війною, а не бюрократією. Готуватимемо рішення", - наголосив президент.
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