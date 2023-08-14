Наразі Україна перебуває у стані війні, і всі хто не б’ється на передовій, мають цілком конкретно допомагати військовим.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це - саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, у Донецькій області, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України", - йдеться у заяві.

За словами президента, свободу й незалежність здобуває не хтось там на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги.

"Всі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше", - додав президент.

Президент сказав, що увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там - у боях заради держави.

"Заради України - це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе - це буде потім, коли переможемо. А зараз - оборона. Зараз війна", - завершив президент.