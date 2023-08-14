"Всі на війні, не в барах": Зеленський звернувся до українців в тилу [ Редагувати ]
Наразі Україна перебуває у стані війні, і всі хто не б’ється на передовій, мають цілком конкретно допомагати військовим.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це - саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, у Донецькій області, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України", - йдеться у заяві.
За словами президента, свободу й незалежність здобуває не хтось там на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги.
"Всі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше", - додав президент.
Президент сказав, що увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там - у боях заради держави.
"Заради України - це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе - це буде потім, коли переможемо. А зараз - оборона. Зараз війна", - завершив президент.
по темі
Президент Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Глава держави відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар"
Влада України готуватиме рішення для того, щоб виправити неякісну роботу військово-лікарських комісій
Спецпризначенці, які працюють на південному напрямку, зафільмували момент знищення противника: FPV-дрон наздогнав катер з росіянами, а оператори ССО скеровували безпілотник у човен
Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ рф, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя
Після активізації російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони України змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр