У росії стався вибух на нафтовому родовищі (відео) [ Редагувати ]
Вибух пролунав на Талінському нафтовому родовищі у Нягані, що в росії у понеділок ввечері, 14 серпня.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
За попередніми даними, на Талінському нафтовому родовищі в ХМАО сталися два вибухи. Повідомляється про мінімум двох загиблих, ще п'ять осіб отримали поранення.
Також відомо, що дві особи вважаються зниклими безвісти.
Нафтове родовище знаходиться в Ханти-Мансійському автономному окрузі та належить до Західно-Сибірської провінції. Родовище розробляє компанія "РН-Няганьнафтогаз", яка входить до складу Нафтової компанії "Роснефть".
Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.
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