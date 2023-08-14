Вибух пролунав на Талінському нафтовому родовищі у Нягані, що в росії у понеділок ввечері, 14 серпня.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

За попередніми даними, на Талінському нафтовому родовищі в ХМАО сталися два вибухи. Повідомляється про мінімум двох загиблих, ще п'ять осіб отримали поранення.

Також відомо, що дві особи вважаються зниклими безвісти.

Нафтове родовище знаходиться в Ханти-Мансійському автономному окрузі та належить до Західно-Сибірської провінції. Родовище розробляє компанія "РН-Няганьнафтогаз", яка входить до складу Нафтової компанії "Роснефть".

Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.