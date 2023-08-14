У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, скільки витрат піде на покриття виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Йдеться про 72 млрд гривень.

Про це повідомила очільниця відомства Ірина Верещук під час інтерв’ю "Радіо Свобода".

За її словами, таку суму необхідно на виплати в розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю, на які мають право переселенці з окупованих територій та регіонів у зоні бойових дій чи оточенні, згідно з затвердженим списком Мінреінтеграції.

Верещук наголосила, що це найбільша стаття видатків після Служби безпеки України.

"Ми щомісяця шукаємо… Ми йдемо до наших партнерів, бо це найбільша стаття видатків після СБУ", - повідомила вона.

Міністр зазначила, що зараз про збільшення грошових виплат не йдеться. Перед цим відбувається верифікація отримувачів фінансування допомоги для відсіювання тих осіб, хто має великі прибутки та майно.

"От коли ми наведемо лад, ті, хто реально мають великі заробітні плати, ті, хто мають депозити, автівки і будинки, ті, хто не мають права на такі виплати за визначенням, відсіються, ми побачимо, скільки у нас є цей резерв", - наголосила Верещук.