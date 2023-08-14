російський навчальний літак Л-39 розбився біля аеродрому в Краснодарському краї. Один із членів екіпажу загинув.

Про це повідомляють росЗМІ.

Інцидент нібито стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

"Під час заходу на посадку зазнав аварії навчальний літак Л-39 навчального авіаційного полку. Літак упав у межах аеродрому", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що руйнувань і постраждалих на землі немає.

За попередньою інформацією з місця, один із членів екіпажу загинув.

Водночас причина аварії встановлюється.