У Краснодарському краї рф розбився літак Л-39 [ Редагувати ]
російський навчальний літак Л-39 розбився біля аеродрому в Краснодарському краї. Один із членів екіпажу загинув.
Про це повідомляють росЗМІ.
Інцидент нібито стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
"Під час заходу на посадку зазнав аварії навчальний літак Л-39 навчального авіаційного полку. Літак упав у межах аеродрому", - ідеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що руйнувань і постраждалих на землі немає.
За попередньою інформацією з місця, один із членів екіпажу загинув.
Водночас причина аварії встановлюється.
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