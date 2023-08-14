У російській Махачкалі пролунав сильний вибух: багато загиблих (відео) [ Редагувати ]
У російському місті Махачкала сьогодні, 14 серпня, увечері місцеві жителі почули сильний вибух, після якого почалася пожежа.
Про це повідомляє Baza в Telegram.
У мережі пишуть, що у місті вибух пролунав на автомобільній заправці. Там нібито горить близько 10 автомобілів.
Як уточнюють у Telegram-каналі Mash, через вибух на АЗС загинули вісьм людей. При цьому вогонь перекинувся на довколишні житлові будинки. Їх мешканців екстрено евакуюють.
Також у мережі уточнюють, що через вибух у сусідніх будівлях повибивало вікна.
У мережі пишуть, що інцидент стався на одному з найлюдніших місць у місті.
При цьому вибух підтвердив голова Дагестану Сергій Мєліков.
Пізніше, на заправці в Махачкалі пролунали повторні вибухи, а площа пожежі становить 500 квадратних метрів.
При цьому в мережі повідомляють уже про десятьох загиблих.
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