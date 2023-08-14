У російському місті Махачкала сьогодні, 14 серпня, увечері місцеві жителі почули сильний вибух, після якого почалася пожежа.

Про це повідомляє Baza в Telegram.

У мережі пишуть, що у місті вибух пролунав на автомобільній заправці. Там нібито горить близько 10 автомобілів.

Як уточнюють у Telegram-каналі Mash, через вибух на АЗС загинули вісьм людей. При цьому вогонь перекинувся на довколишні житлові будинки. Їх мешканців екстрено евакуюють.

Також у мережі уточнюють, що через вибух у сусідніх будівлях повибивало вікна.

У мережі пишуть, що інцидент стався на одному з найлюдніших місць у місті.

При цьому вибух підтвердив голова Дагестану Сергій Мєліков.

Пізніше, на заправці в Махачкалі пролунали повторні вибухи, а площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

При цьому в мережі повідомляють уже про десятьох загиблих.