Українські війська не допустили просування ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона також повідомила, що за тиждень звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на три квадратних кілометри й загалом вона тепер складає 40 квадратних кілометрів.

Аби успішно протистояти ворогу, українські десантники продовжують відточувати навички навіть тоді, коли є час на відпочинок. Стріляють із різнокаліберної зброї, відпрацьовують тактику ведення бою.

Як тренуються наші захисники - дивіться у сюжеті, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Вік живи - вік учись. Наші бійці продовжують відпрацьовувати свої навички на полігоні по плану "комплексна підготовка", яка містить в собі стрільбу з АК-74, АГСу, РПГ та Браунінгу М2. Всього бійцям необхідно змінити 7 навчальних місць.

Ось так воїни стріляють по мішенях - з автомата "Калашникова". Працюють у парах, відпрацьовують стрільбу в різних положеннях. Відточують і майстерність застосування гранат.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Наш рід військ - це десантно-штурмові війська, і тут комплекс вправ для кожного один, тому що кожний боєць взаємозамінний. Немає конкретної посади - вона є, але кожен боєць повинен володіти всіма видами озброєння, яке є в нашому підрозділі.

Попри шалену спеку, бійці не припиняють тренуватися. Просто зараз практикуються у стрільбі з застосуванням гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

В нас перед "еспешкою" виставлені цілі - розбиті машини. Також зліва на 300 метрів щит, по якому ціляться військовослужбовці.

Бійці наголошують: лише завдяки такому комплексному та всебічному підходу до підготовки військових - вдається досягати успішного результату в реальних боях проти ворога.