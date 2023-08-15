Опанувати нову професію та підвищити кваліфікацію. Така можливість нині є у військових, ветеранів війни та членів родини загиблих захисників. В країні триває реалізація державної програми профадаптації. Обрані курси чи програми для учасників безоплатні - все фінансує держава.

Які напрямки перекваліфікації найбільш популярні у Черкасах - бачила наша знімальна група.

Це на службі, це його батько, оце він був в Миколаєві з Кімом.

Світлана час від часу гортає на телефоні фото загиблого сина. Павло пішов добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення. Служив сапером у Морських силах спеціальних операцій. Та торік у червні загинув на Херсонщині. Відтоді життя його родини ніби зупинилось.

Світлана Наконечна, мати загиблого воїна:

Як любив говорити мій син: життя вимагає руху, я раніше не прислуховувалась, любила таке спокійне життя, а зараз я стараюсь усі його слова пригадувати, що життя вимагає руху, треба вчитись, у будь-якому віці продовжувати навчання.

Жінка вирішила навчитися керувати автомобілем, щоб допомагати друзям сина, у них був спільний проєкт патріотичного табору.

Світлана Наконечна, мати загиблого воїна:

Щоб навчитись, допомагати, навіть отак перевезти колектив, команду, будь-яка допомога. Буду старатись, щоб допомагати. Навіть водієм.

Світлана разом з іншими учнями автошколи слухає теорію.

А потім жінка вперше сідає на водійське сидіння.

Разом зі Світланою на курсах водіння навчається ще двадцять людей. Для них навчання - безкоштовне, бо автошкола бере участь у державній програмі профадаптації військових, ветеранів війни, членів родин загиблих бійців.

Юрій Кузнецов, викладач автошколи:

Ми співпрацюємо з нашими оборонцями, допомагаємо їм завжди, тому ми й погодилися допомагати сім'ям наших загиблих, військовослужбовців, щоб вони отримували своє перше посвідчення водія, хтось відкриває інші категорії.

У Черкасах на реалізацію держпрограми витратили 280 тисяч гривень. Найпопулярнішим напрямом підготовки стали саме водійські курси. Щоб скористатися пільгою, ветеранам та членам родини загиблих бійців потрібно звернутися до органів соцзахисту.

Тетяна Тараненко, співробітниця Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради:

Взяти паспорт, ідентифікаційний код, своє посвідчення пільгове. Прийти й написати заяву. Ми ставимо людину на облік, і коли починається новий рік, ми в порядку черговості обдзвонюємо, питаємо.

Майбутні учасники програми можуть обрати робітничі професії або перекваліфікуватися.

Скільки людей зможе навчатися безкоштовно, залежить від фінансування. Цьогоріч бюджет уже вичерпаний