За більше як рік обстрілів у Нікополі російські снаряди понівечили понад 4 тисячі об'єктів - приватні будинки, складські приміщення, магазини, лікарні, аптеки.

Росіяни цієї ночі атакували Дніпро. На світанку вдарили по одному з підприємств міста. Спалахнула пожежа. За даними військової адміністрації, попередньо, один постраждалий.

А напередодні ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Обійшлося без жертв. Утім місто - чи не щодня - потерпає від російських атак. Як виживають люди під постійними обстрілами та як відновлюють свої домівки? Олена Мендалюк розпитала місцевих.

Ворожий снаряд поцілив прямо у двір пана Василя. Вирва біля паркану, а вибуховою хвилею скрутило металеві листи як папір. У будинку вибиті усі вікна, по стінах пішли тріщини.

Чоловік проводить кімнатами, показує - в кожній уламки та скло. Будинок стоїть у прибережній зоні - а по ній постійно гатить ворог.

Рік тому, коли російська армія окупувала Енергодар і почала масовано обстрілювати Нікополь, чоловік разом із родиною вирішив задля збереження життя перебратися якомога далі від небезпечної зони. Орендували квартиру в центрі міста, але, зізнається пан Василь, покидати рідний Нікополь, навіть, і думки не було.

Василь - житель Нікополя:

А куди виїжджати, кидати роботу, все. Сім'я приїде, будемо жити далі. Діти виїхали, сім'я виїхала. - Чи не втомилися Ви? Втомилися, всі люди втомилися. Треба бути тут. Хоч комусь треба бути тут. Я розумію повиїжджали люди, яким тяжко, у яких діти. А нам треба бути тут.

На тепер у Нікополі залишаються близько п'ятдесяти тисяч жителів. І кожен з них тримає свій фронт - економічний, комунальний, соціальний, волонтерський. Водночас ворожий вогонь по місту не вщухає. Якщо торік, розповідають місцеві, окупанти вели вогонь по мирному населенню лише вночі, нині гатять цілодобово.

Тетяна - жителька Нікополя:

Просто тероризують населення і все. А що тут, тут немає нічого в нас. Ні заводу, ні фабрик, ні електростанції. Просто б'ють по мирних людях.

У будинок пані Тетяни російські військові поцілили вдруге за весь час обстрілів. Перший раз снаряд впав неподалік - тоді вибуховою хвилею вибило всі вікна. Цього разу ворожий боєприпас прилетів прямо в дах. Жінка дивом лишилася живою.

Тетяна - жителька Нікополя:

Криша, вікна всі. Це тільки що хлопці позабивали, приїжджали.

За більше як рік обстрілів у Нікополі російські снаряди понівечили понад 4 тисячі об'єктів - приватні будинки, складські приміщення, магазини, лікарні, аптеки.

Олександр Саюк - міський голова Нікополя:

По ліквідаціях, саме те, що можна одразу зробити, ми встигаємо, а вже по відновленню руйнувань є в нас затримка, але ми все одно йдемо і ремонтуємо будинки нікопольців. Те, що по екстрених ремонтах - шифер, OSB, тенти, дошки - це завдяки фондам, які в нас є на зараз. А відновлення і ремонти коштом бюджету. Підрядники проводять ці роботи.

За перше півріччя цього року на ліквідацію наслідків та відновлення зруйнованих будинків з міського бюджету Нікополя витрачено вже близько 10 мільйонів гривень.