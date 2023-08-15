У Львові пролунали вибухи, є влучання в житлові будинки - Садовий [ Редагувати ]
Вранці 15 серпня у Львові пролунали вибухи, російські ракети влучили у житлові будинки. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання.
У Львові є влучення в житлові будинки. Очільник міста виклав фото постраждалого будинку.
На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці.
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Вранці 15 серпня у Львові пролунали вибухи, російські ракети влучили у житлову забудову. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив мер Львова Андрій Садовий
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