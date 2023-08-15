У Дніпрі ракета влучила по одному з підприємств [ Редагувати ]
У Дніпрі російська ракета влучила по одному з підприємств о 4:20 ранку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
російські терористи вчинили черговий злочин.
О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа.
Попередньо, 1 постраждалий. Чекайте офіційну інформацію.
Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність!
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