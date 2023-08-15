У Нікопольському районі понад два місяці немає води

Росіяни знову обстріляли Нікополь. Місто, як і весь Нікопольський район, під щоденним вогнем окупантів, та виїжджати звідти жителі не хочуть. Навіть попри труднощі з водою. Її розвозять або організовують точки роздачі. Чи вдається покривати потреби та коли чекати на повернення централізованого водопостачання?