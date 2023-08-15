Місцеві кажуть: окупанти як не мародерили, то пиячили.

Село Благодатне, що на Херсонщині, в російській окупації пробуло дев'ять місяців. Росіяни обстрілювали населений пункт, щоб змусити місцевих брати російські паспорти та їхати до країни-агресорки. А самі тим часом в залишених господарями хатах розкрадали майно. Спогади, тих, хто пережив окупацію - чула Наталія Сінченко.

Ігор Паламарчук - житель с. Благодатного:

Ось тут все і було. Звідси й стріляли. Звідси стріляли по Мирному. А з Мирного сюди. Нарили собі бліндажі й ховалися. Їм тут безпечно було.

Пан Ігор показує позиції російських військ, які розташувалися на околицях Благодатного.

Ігор Паламарчук - житель села Благодатне:

Дивіться тут ковдри, все є. Там далі бліндажі. Тут танк був. Тут танк ховався.

Сюди путінська армія потрапила вже у перший тиждень війни.

Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:

Зайшли вони вкінці лютого. Ми бачили загалом руську національність, а потім ще буряти були.

Рашисти одразу зауважили: тепер тут вони господарі.

Ігор Паламарчук - житель села Благодатне:

Вони тут пили водку, заходили в село, брали, що хотіли. Ходили хто, як міг, що знайшли, той наділи, в шортах ходили, хтось ходив в рожевих чоботях, напевно, жіночі.

Побоюючись партизанів, рашисти виселяли людей з найближчих до позицій будинків

Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:

Ми живемо біля залізної дороги, наша хата крайня і там метрів 100, канал і одразу їх позиції. І як почались обстріли й попало нам, сусідці в дім, то чудом вижили. У мене 3 дітей, оце ми босі бігли сюди у підвал, і нам вони сказали вийти звідси, щоб ми не бачили їх позиції.

Пані Ніна згадує, стріляли й по інших хатах.

Ніна Сіроха - жителька села Благодатне:

Щоб ми не заглядали, бо вони окопувалися у каналі, і оце вони так нам робили.

Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:

Говорили нам: виїжджайте, а я кажу: куди нам їхати. А вони: їдьте в росію, в росії хорошо.

Місцеві кажуть: окупанти як не мародерили, то пиячили. А нетверезими їздили по селу на танках.

Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:

П'яний на танку сюди заїхав, розвернувся дулом, а я тут сиділа у хаті, ми тут були у Лєни Іванівни, всі тут збирались. І він заїхав сюди й каже: "Даю Вам 24 години, щоб Ви звільнили село, чи я зітру Ваше село".

Загарбники мріяли захопити Україну, і розповідали, про те, що житимуть на українській землі.

Ігор Паламарчук - житель села Благодатне:

Це їх мрія була така, що вони завоюють Україну і будуть жити тут в цьому селі. Їм дуже сподобалось це село.

Проте прицільними ударами Збройні сили викинули окупантів з Благодатного. Селяни згадують пережите з жахом і гидливістю, бо добре розуміють, на що здатні вороги.