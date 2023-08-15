Розкрадали майно: спогади жителів Благодатного про російську окупацію [ Редагувати ]
Село Благодатне, що на Херсонщині, в російській окупації пробуло дев'ять місяців. Росіяни обстрілювали населений пункт, щоб змусити місцевих брати російські паспорти та їхати до країни-агресорки. А самі тим часом в залишених господарями хатах розкрадали майно. Спогади, тих, хто пережив окупацію - чула Наталія Сінченко.
Ігор Паламарчук - житель с. Благодатного:
Ось тут все і було. Звідси й стріляли. Звідси стріляли по Мирному. А з Мирного сюди. Нарили собі бліндажі й ховалися. Їм тут безпечно було.
Пан Ігор показує позиції російських військ, які розташувалися на околицях Благодатного.
Ігор Паламарчук - житель села Благодатне:
Дивіться тут ковдри, все є. Там далі бліндажі. Тут танк був. Тут танк ховався.
Сюди путінська армія потрапила вже у перший тиждень війни.
Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:
Зайшли вони вкінці лютого. Ми бачили загалом руську національність, а потім ще буряти були.
Рашисти одразу зауважили: тепер тут вони господарі.
Ігор Паламарчук - житель села Благодатне:
Вони тут пили водку, заходили в село, брали, що хотіли. Ходили хто, як міг, що знайшли, той наділи, в шортах ходили, хтось ходив в рожевих чоботях, напевно, жіночі.
Побоюючись партизанів, рашисти виселяли людей з найближчих до позицій будинків
Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:
Ми живемо біля залізної дороги, наша хата крайня і там метрів 100, канал і одразу їх позиції. І як почались обстріли й попало нам, сусідці в дім, то чудом вижили. У мене 3 дітей, оце ми босі бігли сюди у підвал, і нам вони сказали вийти звідси, щоб ми не бачили їх позиції.
Пані Ніна згадує, стріляли й по інших хатах.
Ніна Сіроха - жителька села Благодатне:
Щоб ми не заглядали, бо вони окопувалися у каналі, і оце вони так нам робили.
Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:
Говорили нам: виїжджайте, а я кажу: куди нам їхати. А вони: їдьте в росію, в росії хорошо.
Місцеві кажуть: окупанти як не мародерили, то пиячили. А нетверезими їздили по селу на танках.
Валентина Бородіна - жителька села Благодатне:
П'яний на танку сюди заїхав, розвернувся дулом, а я тут сиділа у хаті, ми тут були у Лєни Іванівни, всі тут збирались. І він заїхав сюди й каже: "Даю Вам 24 години, щоб Ви звільнили село, чи я зітру Ваше село".
Загарбники мріяли захопити Україну, і розповідали, про те, що житимуть на українській землі.
Ігор Паламарчук - житель села Благодатне:
Це їх мрія була така, що вони завоюють Україну і будуть жити тут в цьому селі. Їм дуже сподобалось це село.
Проте прицільними ударами Збройні сили викинули окупантів з Благодатного. Селяни згадують пережите з жахом і гидливістю, бо добре розуміють, на що здатні вороги.
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