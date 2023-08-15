У Луцьку ракета влучила у промислове підприємство, є постраждалі [ Редагувати ]
У Луцьку російська ракета поцілила у промислове підприємство, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку. Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці.
"Приліт" в одне із підприємств промисловості в обласному центрі підтвердив і голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Та, на жаль, маємо "приліт" в одне із підприємств промисловості в обласному центрі.
Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо.
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