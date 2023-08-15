10 місяців на фронті. Офіцер Чернівецького прикордонного загону з позивним "Джоні" до війни працював в органах державної влади. Він не мав військового досвіду, а тепер - один з найкращих вояків. Ольга Лучек розкаже його історію.

Тут розрахунок, всі на місці, виконували бойовий наказ, вижили. Смішного мало, хто буде бачити це відео, хай привітає нас з днем народження.

Це відео одне з перших нам показує тридцятитрирічний Богдан. Військовий нещодавно повернувся з фронту. Пригадує, як тоді під постійними обстрілами виконували бойове завдання. Що виживуть після останнього прильоту - не вірив ніхто, та всі хлопці врятувалися. Богдан того страшного дня зазнав першої контузії.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону:

Чесно кажучи й досі не знаю, що це були за ракети. Вірогідно, якийсь "Смерч", досить таке потужне. Три поверхи склалися - і ми тоді ледве відкопалися звідти.

І таких ситуацій навіть на пальцях рук Богдан злічити не може. Проте запевняє: зламати бойовий дух хлопцям ворогу не під силу.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону:

Найближча відстань до противника була близько 200 метрів, у мене в підрозділі є сержант, який включав їм через колонку звернення: "Руський здавайся". Трішки тиснув психологічно.

Це зараз Богдан - справжній воїн, а до повномасштабного вторгнення військового досвіду не мав. Пригадує, довгий час працював на державній службі - у міністерстві економіки та Національному агентстві з питань запобігання корупції. Та 24 лютого змінило його життя, як і мільйонів українців. Вирішив добровільно стати на захист рідної землі. Служба на південному напрямку була не з легких, пригадує військовий.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону:

Найважчі бої були у населеному пункті Давидів Брід, ми тримали оборону цього населеного пункту, підрозділ був на позиціях 16 днів, це був найскладніший період, але підрозділ показав себе дуже добре. Ми вийшли практично без втрат, були тільки декілька поранених. Якщо взяти по складності завдань, то, напевно, це наша робота в районі Борислав Золота Балка, коли ми виходили вже на берег Дніпра. Це виставлення там спостережних пунктів, робота з населенням, певні фільтраційні заходи. Це було складніше, ніж власне бої.

Стримувати ворожу навалу, а найголовніше - берегти кожне життя, те за що постійно хвилювався і над чим працював Богдан.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону:

Найважче - це зберегти людей. Я був заступником начальника підрозділу, - це практично основне завдання, і важко одночасно знайти баланс між виконанням завдання максимально ефективно і тим, щоб зберегти людей і навчити їх в першу чергу берегти самих себе. Тому що найбільша кількість втрат пов'язана з тим, що люди легковажать, особливо якщо довгий час вони перебувають на лінії зіткнення, якщо вони довгий час виконують бойове завдання, вони звикають до небезпеки.

Складнощів у боях додає і масове замінування територій росіянами. Ворог часто вдається до хитрощів і готує підступні пастки.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону:

Є магістральна дорога, вони її зривають десь 8 метрів і аж до самого нульового рівня дороги, що вони роблять, справа і зліва від неї машинами накатують ґрунтову дорогу, якби об'їзд, і він виглядає абсолютно безпечний і як такий, що постійно використовується, і вони його заміновують.

І хоча в наших військових чимало успішних боїв, проте ворог швидко вчиться, каже Богдан.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону:

У них дуже шкульгає взаємодія, ми їх дуже сильно переважаємо, переважаємо в мотивованості бійців, подекуди їхні підрозділи переважаємо і в навченості теж. Але є одна проблема з таким моментом, ворог дуже швидко вчиться, минулий рік була перевага у нас в БПЛА, зараз цієї переваги немає, і вже перевага на їхньому боці, тому оснащення і насиченість військ безпілотними засобами, дронами - це дуже важливо. Це те, над чим треба працювати постійно.

А на цих світлинах - захід сонця, Богдан фотографував на пам'ять чи не кожен із них. Усміхнувшись, пригадує і кумедні випадки з фронту, до прикладу, як росіяни маскують в окопах все, що награбували.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону:

На одному зі спостережних пунктів ми часто займали окопи противника покинуті, і навколо них була віднайдена плазма, закопана в землю вертикально для збереження, напевно, кращого, ми часто такі речі там знаходили.

Богдан зізнається, що його часто запитують, коли буде перемога. На це питання має чітку відповідь: тоді, коли кожен з нас зробить крок їй назустріч.

Позивний "Джоні", офіцер Чернівецького прикордонного загону: