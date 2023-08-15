Вранці 15 серпня у Львові пролунали вибухи, російські ракети влучили у житлову забудову. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За мною ви бачите вирву. Власне туди влучила російська "точна" ракета. На цьому місці ще дві години тому назад був дитячий майданчик, який знаходився на території дитячого садочку "Казка".

У дитячому садочку все зруйновано, всі вікна повилітали, всередині все покрутили. За мною житловий будинок. Верхні поверхи повигоряли, зараз тривають рятувальні роботи. Слава Богу, ніхто не постраждав.

Декілька людей звернулись за медичною допомогою. Руйнування дуже великі - вікна, двері. У гаражах двері фактично покрутило... Тут знаходишся і запах ракетного палива, тому що кусок тої ракети, її хвіст, застряг тут, є воронка 20 метрів у діаметрів, 9 метрів глибина.