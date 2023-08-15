У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило. Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.





У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

На фото - постраждалі приватні будинки у Ставчанах.