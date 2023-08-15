Ракетний удар по Львівщині: голова ОВА розповів деталі (фото) [ Редагувати ]
У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.
Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.
У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.
Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.
На фото - постраждалі приватні будинки у Ставчанах.
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