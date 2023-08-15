На Волині підліток заліз на вагон та отримав множинні опіки струмом [ Редагувати ]
На Волині з опіками 70 відсотків тіла доправили до лікарні підлітка, якого вразило струмом на залізничному вагоні. Це сталося поблизу вокзалу в містечку Рожище. Нині хлопець у важкому стані в реанімації. Подробиці у наступному сюжеті.
Компанія підлітків гуляла неподалік залізничного вокзалу у Рожищі. Аж раптом один із хлопців заради розваги виліз на вагон і отримав розрядом у 25 тисяч вольтів.
Василь Солодько, сторож:
Всі стали кричати. Він горів зверху, на спині лежав, каже, а потім перевернувся, і каже, з вагона впав сам.
Хлопець вижив, проте дістав значні опіки. Бригада швидкої відвезла постраждалого до обласного центру.
Станіслав Лінік, завідувач центральної оперативної диспетчерської КП "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":
Було виявлено дитину 14 років, яка мала електротравму й опіки 1-2 ступені близько 50%. Дитина у свідомості, але оскільки там був, само собою, больовий шок, то дитину було знеболено.
У поліції з'ясовують усі обставини інциденту. Попередньо слідчі кваліфікують кримінальне провадження як тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження з необережності.
Ігор Лівошук, речник Луцького районного управління ГУ НПУ у Волинській області:
Хочеться звернутися до батьків або опікунів, щоб вони спілкувалися з дітьми, цікавились, де вони гуляють, де проводять час, з ким. І застерігали їх від таких небезпечних місць, пояснювали, чому ці місця є небезпечними, чому може бути загроза їхньому життю. Бо діти можуть банально не розуміти.
Лікарі борються за життя хлопця й оцінюють його стан як вкрай важкий. Після обстеження у підлітка діагностували опіки 70 відсотків тіла.
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