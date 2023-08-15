На Сватівському напрямку окупанти намагалися атакувати в районі Андріївки - спроби наступу виявилися не вдалими.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Там ворог намагається зупинити просування наших військ та відновити втрачені позиції у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

Йти в контратаку росіяни пробують й на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Натомість отримують відсіч. Останні новини зі східного фронту - в огляді Ольги Куріленко.

На Донеччині армія рф атакувала мирні населені пункти, застосувавши керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію та міномети. У Богоявленці пошкоджено 4 будинки, під вогнем Вугледар. Дві ракети влучили поблизу комунального підприємства в Авдіївці.

Cтара частина Авдіївки, гучно, трохи далі дим валить після прильоту.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції у районах Андріївки та Кліщіївки.

Андрій Ковальов - речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

Торецьк рашисти накрили з артилерії, один чоловік поранений. Внаслідок артатак є постраждалий і у Сіверську. У Часовому Яру війська рф поцілили у фільтрувальну станцію. Під постійними ворожими обстрілами місто Залізне.

Під час чергового рейсу поліцейський екіпаж "Білий янгол" переконав евакуюватися з небезпечного міста родину з трьома дітьми. Наймолодшому з малюків - 7 місяців.

Родина перебувала в тяжких умовах, там немає нічого. Постійно чути вибухи. Влаштували вони там, щоб можна було готовити їсти. Тому що немає світла.

Евакуація триває і з інших прифронтових населених пунктів. За два дні рятувальники з поліцейськими допомогли виїхати понад 120 особам.

А рашисти продовжують тероризувати й окуповані населені пункти. На Луганщині влаштували людям життя, як у середньовіччі.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Життя у "нещодавно приєднаних" регіонах на межі гуманітарної та екологічної катастрофи. Півтора року люди виживають без світла, води та зв'язку. Ті, хто працює, отримують заробітну плату гуманітаркою».

На Сватівському напрямку окупанти намагалися атакувати в районі Андріївки - спроби наступу виявилися не вдалими. Наші воїни тримають удар, знищуючи ворога і його техніку. На цих кадрах аеророзвідники за допомогою дрона вразили бойову машину піхоти рашистів. А тут українські оборонці підбили, а потім і знищили ворожий танк з екіпажем.