У Миколаєві розпочала навчання перша група помічників ветеранів [ Редагувати ]
Перша група помічників ветеранів розпочала навчання у Миколаєві. Конкурс та співбесіди пройшли 26 кандидатів від регіону. Попереду в них 3 тижні лекцій, практичних занять та тренінгів.
Нагадаємо, йдеться про експериментальний проєкт Міністерства у справах ветеранів, який покликаний полегшити повернення бійців до цивільного життя. Марина Михайловська розкаже більше.
Вони знову готові сісти за парти та слухати лекції - всі кандидати на посаду помічника ветеранів, за умовами конкурсу, повинні мати диплом бакалавра. Від сьогодні шлях перших у новій професії розпочали 26 жителів Миколаївщини.
Катерина Зуб - керівник Центру ветеранського розвитку в Миколаєві:
Вони будуть вивчати базу, знання з нормативної бази, соціального захисту ветеранів, реабілітації, медицини, стосовно спілкування з ветеранами, членами їх родин і документообіг.
Помічники ветерана допомагатимуть демобілізованим в усьому: від оформлення посвідчення учасника бойових дій до профорієнтаційних консультацій. Тому на курсі викладають фахівці у різних галузях. У вирішенні більшості проблемних питань кандидати вже мають досвід. Тетяна - учасник бойових дій і мати полоненого бійця.
Тетяна Афісова - кандидатка на посаду помічника ветерана:
Ми зіштовхнулися із сім'єю. Це документальні підтвердження, оповіщення, військкомати. І взагалі, ти знаєш напрямок, це дуже складно. А коли людина прийшла звідти й взагалі нічого не знає, це практично неможливо побороти цю машину.
За даними Міністерства у справах ветеранів, після війни кількість тих, хто потребуватиме спеціальної допомоги, перевищить 4 мільйони. Пані Віра як вдова українського захисника переконана, що передусім такі люди чекатимуть емоційної підтримки.
Віра Куценко - кандидат на посаду помічника ветерана:
Помічник ветерана перш за все має бути чуйною людиною і розуміти, що від його дій багато чого залежить: адаптація тих, хто повернувся, підтримка родини й багато чого іншого.
Проєкт "Помічник ветеранів" заснований на принципі рівний рівному. За умовами конкурсу - кандидати повинні або мати в родині ветеранів, або самі повернутися з фронту.
Неллі Яровенко - радник патронатної служби начальника Миколаївської ОВА:
Лише людина, що це пройшла і має той біль всередині, вона може зрозуміти людину, яка до неї приходить, надати максимальну допомогу в тих чи інших питаннях. Рівний рівному - це крута ідея, коли ти приходиш до людини, і вона тебе розуміє. Це найголовніше.
Попереду в кандидатів на посаду помічника ветерана 3 тижні навчань. Потім - тестування і відбір найкращих. А вже у вересні перші помічники ветеранів безпосередньо виконуватимуть свої обов'язки.
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