Російські окупанти на півдні України зараз використовують значно менше боєприпасів, ніж раніше. Ймовірно, загарбники мають обмежені запаси боєприпасів і відчувають снарядний голод. Про це заявила начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

На Півдні в цілому доба минула загалом досить тривожно, оскільки ворог нарощує свої зусилля саме на півдні, потерпаючи від Сил оборони на лінії зіткнення. Він зривається на місцевому населенні, намагається гатити максимально потужно по правому берегу (Дніпра - ред.).

Активізувався і на Очаківському напрямку. Двічі було зафіксовано обстріли самого міста Очакова, влучили в узбережжя. І знов били по акваторії Дніпро-Бузького лиману. На щастя, постраждалих немає.

Що стосується Херсонщини, правий берег, це дійсно потерпання житлового сектору, і люди, які там знаходяться, отримують поранення. На щастя, загиблих немає за минулу добу, але поранення отримали чотири особи.

Ці обстріли продовжуються, ворог намагається тримати кількість за добу наближену до 70-ти. Але відчувається снарядний голод, тому що використовує він при цьому менше снарядів. Хоча розосереджує їх по всьому узбережжі.

Якщо раніше гатили по конкретних напрямках, наприклад, Бериславський, Херсонський, зараз максимально вкривають практично кожний населений пункт правого берега і намагаються влучати саме в скупчення людей і житлові сектори.

Загальна морська обстановка більш-менш стабільна, хоча ворог і тут нарощує свої зусилля для тримання в напрузі всього населення України. Перед ніччю вивели в море ракетоносій, який був споряджений 8 ракетами - той самий "Адмірал Макаров", який напередодні відстрілявся по Одещині. Але, очевидно, за планом було відпрацювання саме повітряних носіїв ракет. В чорному морі залишається 13 одиниць ракетоносіїв, а в Азовському морі - одна одиниця.