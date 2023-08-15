Напередодні ворог завдав удару по селу у Запорізькому районі. Ракети С-300 забрали життя двох людей. Ще одну жінку тяжко поранено. За її життя продовжують боротися лікарі. Як жителі передмістя пережили чергову ворожу атаку - дивіться далі.

На уламки цегли та тріски розлетілися будинки, в яких ще кілька днів тому вирувало життя. По селу у Запорізькому районі росіяни вдарили ракетами С-300. Вогонь відкрили традиційно вночі, коли люди спали вдома. 76-річний Анатолій втратив під час обстрілу рідну сестру. Жінку завалило у будинку.

Анатолій, житель села Запорізького району:

Все там залишилось. Немає нічого, ні документів, нічого, ні одягу, ото все, що завернули в ковдру.

Ворожа ракета принесла горе й у сім'ю пана Віталія. Чоловік каже, у зруйнованому будинку жили батьки його дружини. Тесть загинув на місці. Теща наразі в лікарні у тяжкому стані.

Віталій, житель села Запорізького району:

Ампутували ногу, наче зупинка серця вже була, чекаємо, дивляться там, жінка туди поїхала. Чудові люди, тут його всі знали, всі. Я знаю, що він золотий чоловік.

Чоловік розповідає: під час обстрілу у селі було дуже гучно. З рідними вони намагались тримати зв'язок і сподівались, що усі переживуть цю страшну ніч.

Віталій, житель села Запорізького району:

Вже дзвонимо - поза зоною. Ми думали, може, вони в погріб залізли, та сусіди подзвонили, кажуть, що в хату.

Внаслідок обстрілу два будинки зруйновано вщент. Ще два - пошкоджено. У прилеглих домівках побило вікна та покрівлі.

Марія, жителька села Запорізького району:

Вікна майже всі, оце одне уціліло, і там два невеличких в прихожій, а то всі вікна у мене... І, як кажуть, літня кухня - там теж пошкоджені вікна і криша.

Нині дехто із власників побитих домівок збирає вцілілі речі та планує переїжджати. На місці волонтери роздають людям плівку, щоб затулити побиті шибки та покрівлі.

Владислав Красовський, начальник гуманітарного центру:

Ми опитуємо людей, оглядаємо будинки. З ними працюють наші працівники, з кожним. Ми виявляємо таку потребу, якщо у людини є, або якісь юридичні питання, або психологічні, або потрібен матеріал для закриття, в кого пошкодження є в будинку.

Допомогу жителям пошкоджених будинків обіцяє надати область.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Як з обласного бюджету, так і з обласного матеріального резерву буде надаватися всіляка допомога всім постраждалим. Створено у нас комісію щодо якраз постраждалих і по будинках, і ці комісії будуть виїжджати.

На місцях ці комісії мають фіксувати масштаби руйнувань та завданих збитків. За фактом обстрілу села та вбивства його мирних жителів відкрито кримінальне провадження.