Ворог завдав ракетного удару по селу поблизу Запоріжжя [ Редагувати ]
Напередодні ворог завдав удару по селу у Запорізькому районі. Ракети С-300 забрали життя двох людей. Ще одну жінку тяжко поранено. За її життя продовжують боротися лікарі. Як жителі передмістя пережили чергову ворожу атаку - дивіться далі.
На уламки цегли та тріски розлетілися будинки, в яких ще кілька днів тому вирувало життя. По селу у Запорізькому районі росіяни вдарили ракетами С-300. Вогонь відкрили традиційно вночі, коли люди спали вдома. 76-річний Анатолій втратив під час обстрілу рідну сестру. Жінку завалило у будинку.
Анатолій, житель села Запорізького району:
Все там залишилось. Немає нічого, ні документів, нічого, ні одягу, ото все, що завернули в ковдру.
Ворожа ракета принесла горе й у сім'ю пана Віталія. Чоловік каже, у зруйнованому будинку жили батьки його дружини. Тесть загинув на місці. Теща наразі в лікарні у тяжкому стані.
Віталій, житель села Запорізького району:
Ампутували ногу, наче зупинка серця вже була, чекаємо, дивляться там, жінка туди поїхала. Чудові люди, тут його всі знали, всі. Я знаю, що він золотий чоловік.
Чоловік розповідає: під час обстрілу у селі було дуже гучно. З рідними вони намагались тримати зв'язок і сподівались, що усі переживуть цю страшну ніч.
Віталій, житель села Запорізького району:
Вже дзвонимо - поза зоною. Ми думали, може, вони в погріб залізли, та сусіди подзвонили, кажуть, що в хату.
Внаслідок обстрілу два будинки зруйновано вщент. Ще два - пошкоджено. У прилеглих домівках побило вікна та покрівлі.
Марія, жителька села Запорізького району:
Вікна майже всі, оце одне уціліло, і там два невеличких в прихожій, а то всі вікна у мене... І, як кажуть, літня кухня - там теж пошкоджені вікна і криша.
Нині дехто із власників побитих домівок збирає вцілілі речі та планує переїжджати. На місці волонтери роздають людям плівку, щоб затулити побиті шибки та покрівлі.
Владислав Красовський, начальник гуманітарного центру:
Ми опитуємо людей, оглядаємо будинки. З ними працюють наші працівники, з кожним. Ми виявляємо таку потребу, якщо у людини є, або якісь юридичні питання, або психологічні, або потрібен матеріал для закриття, в кого пошкодження є в будинку.
Допомогу жителям пошкоджених будинків обіцяє надати область.
Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Як з обласного бюджету, так і з обласного матеріального резерву буде надаватися всіляка допомога всім постраждалим. Створено у нас комісію щодо якраз постраждалих і по будинках, і ці комісії будуть виїжджати.
На місцях ці комісії мають фіксувати масштаби руйнувань та завданих збитків. За фактом обстрілу села та вбивства його мирних жителів відкрито кримінальне провадження.
по темі
Вночі російські окупанти завдали удару по Україні 28 крилатими ракетами різних типів. Сили оборони знищили 16 ракет. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Вранці 15 серпня у Львові пролунали вибухи, російські ракети влучили у житлову забудову. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив мер Львова Андрій Садовий
Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Як у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі збирають докази вини країни-агресорки та як живуть під щоденними обстрілами містяни?
Провести фейкове голосування на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині планують 8, 9 та 10 вересня. Як росія використовуватиме результати цих псевдовиборів у своїй внутрішній і зовнішній політиці? І якою буде реакція світової спільноти?
У місті вранці поновили рятувальну операцію, яку служби змушені були перервати вночі через високу загрозу повторних обстрілів. Про наслідки ворожого обстрілу - далі.
Кілька днів міжнародні фахівці оцінювали пошкодження, яких місто зазнало внаслідок останніх російських атак. У січні організація внесла Одесу до списку Всесвітньої культурної спадщини - і ось цю спадщину тепер доводиться рятувати. Як це відбувається та які наразі масштаби руйнувань?