Окупанти запустили по Україні 28 ракет, Сили оборони збили 16 [ Редагувати ]
Близько 4 години 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні 28 ракетами повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:
- 4 крилаті ракети Х-22 - з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
- 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено :
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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