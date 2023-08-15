Збирали кошти для ЗСУ: історія загиблих дівчат-співачок із Запоріжжя [ Редагувати ]
Вони мріяли об'їхати весь світ зі своїми піснями. Російські терористи під час ракетного обстрілу спального району Запоріжжя вбили Крістіну Спіцину та Світлану Сімейкіну. Дівчата щойно завершили свій вуличний концерт. З рідними та близькими загиблих музиканток поспілкувалися наші журналісти
Всім, всім привіт. Зараз будем співати.
Так розпочинався останній вуличний концерт Крістіни та Світлани.
Галина Спіцина, мати Крістіни:
Чомусь вуличний їм подобався, тому що це більш жива аудиторія, яка не купила квитки, і прийшли, або їм подарували квитки. Я була багато разів свідком цього. Жінка пішла в магазин, вийшла з магазину і затрималась на час. Вона стояла, плакала. Якось дівчата могли затронути.
Цю пісню дівчата виконали востаннє.
Пишемо книги для нащадків... Як ми виграємо війну....
Микита того дня був разом з дуетом. Згадує, поки збирав інструменти, Крістіна та Світлана відійшли. За кілька хвилин пролунав потужний вибух.
Микита, хлопець Світлани:
Я не знав, куди вони пішли. Я почав їм дзвонити, коли від 2 до 5 хвилин їх не було. Пішли шукати, але не вийшло - усе перегородили й нікого не пускали.
Юрій Сімейкін, батько Світлани:
Вони вирішили купити чи напої, чи морозива, і пішли на дитячий майданчик посидіти, відпочити, побалакати. Сіли на лавку, і в цей момент стався вибух. Прилетіла ракета.
Світлана загинула миттєво.
Анна Сімейкіна, мати Світлани:
Мені важко, в мене дитини немає. Їй ще жити і жити. Я все сподіваюся, що вона прийде від Крістіни.
Крістіна від тяжких поранень померла в лікарні.
Галина Спіцина, мати Крістіни:
Її відправили в 5-у лікарню на швидкій. Ми поїхали туди. Ми зайшли втрьох: хлопець Крістіни Олег, я і тато. Ми зайшли втрьох і, напевно, попрощалися тоді. Не напевно, як виявилося - це було прощання таке.
Олег Зайцев, коханий Крістіни:
Вона була особистістю, вона була людиною з власною думкою. І навіть, якщо вона мала рацію чи не мала, але вона все одно буде сперечатися.
Музиці дівчата присвятили життя. Під час вуличних концертів збирали гроші для захисників. Їх запрошували заспівати для воїнів, які вийшли на ротацію.
Анна та Юрій Сімейкіни, батьки Світлани:
Вона любила вуличну музику. Казала: "Мамо, це моє". І в Дніпрі була, і в Києві. Вона казала: "Мама, я народжена була, щоб ми їздили по світу, і наші пісні..." Дуже хотіла подорожувати. Вона в Японію хотіла, в Корею. Вона самоучка, вчила японський, корейський. Англійський та іспанський в університеті.
Могили дівчат поруч. Їх об'єднує прапор однієї із бригад, яка нині нищить рашистів на Сході.
Для мене це так сильно було, коли він привіз цей прапор, коли його повісив… Не знаю. Це надихає. Як говорить тато: "Я б не рік, не два просидів, я б все життя просидів у тих окопах, аби вони були живі".
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