Вночі російські окупанти завдали удару по Україні 28 крилатими ракетами різних типів. Сили оборони знищили 16 ракет. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

По всій території нашої держави під ранок була повітряна тривога. Застосував ворог крилаті ракети повітряного та морського базування. Літаки Ту-22М3 з двох аеродромів базування Сольци та Шайковка завдали ударів. Ракети Х-22, які у них на озброєнні, були спрямовані безпосередньо по Донецькій області, в район міста Краматорськ.

Далі були пуски з Каспію - літаки стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів ракетами Х-101/Х-555. Ці ракети - 20 ракет було випущено - які летіли по території України. По всій території нашої держави працювала Протиповітряна оборона. Якщо ще додамо "Калібри" з Чорного моря, з 24 крилатих ракет, які ми можемо збивати звичайними засобами, вдалося знищити 16.

Нажаль, не вдалося знищити ракети з літаків Ту-22 - Х-22. Це ракети, які атакують по балістичній траєкторії.

Крім того, було зафіксовано пуски ракет С-300 або С-400 по Запорізькій і Дніпропетровській областях. Таким чином противник запускає зенітні керовані ракети, продовжує це робити по балістичній траєкторії.