Під Бахмутом він зі своїми хлопцями разом зі штурмовиками відбивав у росіян позиції.

До війни він був танцюристом та викладачем хореографії. А зараз керує загоном піхотинців під Бахмутом. Як агресія росія зміняє долі українців? Історію бійця Євгена з позивним "Бетмен" - далі.

Стежками серед мінних загороджень, ми йдемо від окопу до окопу. На горизонті окупована Горлівка та вільний Нью-Йорк, повітря періодично гримає. Іноді від авіаційних бомб. Така зараз ситуація на цій ділянці фронту. Нас зустрічає вояк із позивним "Бетмен". Питаємо звідки таке псевдо.

Позивний "Бетмен", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми йдемо стежкою, а там шнури від наметів натягнуті виходять на стежку. І тут вітер подув, в мене капюшон падає, і я шпортаюся, і дві ноги від землі відриваються, і я падаю, руки розставляю. І друзі кажуть: "Бетмен".

Насправді Бетмена звуть Євген, і він хореограф, викладач танців з Чернівців.

Я думаю тут багато різних професій, яких дивно зустріти, не тільки хореографів.

Людина що до повномасштабного вторгнення двадцять років ростила чемпіонів. І просто закоханих у танці дітей.

Багато їздили, по Україні, у Великобританії були. Там найпрестижніші змагання у світі.

Але зараз "Бетмен" керує загоном піхотинців. Під Бахмутом він зі своїми хлопцями разом зі штурмовиками відбивав у росіян позиції.

Позивний "Бетмен", військовослужбовець Збройних сил України:

Наша роль була - окопуватись. Накривали позиції, Щоб штурмовики могли там, хоч пересидіти. І допомагали з пораненими евакуацією.

Про себе і свої досягнення на полі бою, Євген розповідати схоже не дуже хоче. Більше намагається віджартуватися. Але безпосередній командир вояка - себе не стримує.

Позивний "Джиммі", військовослужбовець Збройних сил України:

На яку позицію його там не завели, він максимально ефективно використовував ресурси. І ресурси людські, і матеріали, мішки там. Замаскувати, накрити. Він хореограф зі стальними яйцями.

Далі "Джиммі" пояснює, як вони працюють під час штурмів. Загін піхоти йде одразу за штурмовиками. Доки ті відстрілюються, піхотинці часто під ворожими обстрілами, швидко створюють укриття, вогневі точки, роблять маскування позицій.

Таким методом: коли вони відштурмовують чи тримають противника, то ми в цей час закріпляємо позицію. Робимо логістичні хаби - для того, щоб могли підносити постачання, зброю.

І "Бетмен" - керівник одного з таких загонів. Мабуть, найкращого і найрезультативнішого в цьому підрозділі. Але ці позиції тримають дуже круті військові. Так, наприклад, "Джиммі" власноруч збив десятки ворожих дронів. Це було під Бахмутом.

Позивний "Джиммі", військовослужбовець Збройних сил України:

Ворожі дрони буквально мінялися. Над кожною позицією два, три стояли постійно. Перші тижні не знали, що робити з ними.

Російські дрони постійно бомбардували гранатами та вибухівкою піхотинців. Але для цього їм приходилось досить низько опускатися. Виявилось, що на цій дистанції - їх можна влучно розстрілювати.

Збивали навіть на кількість, змагалися. Хто більше.

В результаті підрозділ перетворився на справжніх винищувачів дронів.

Позивний "Джиммі", військовослужбовець Збройних сил України:

За два місяці, що ми там були, збили десь 60 цих дронів. Всі, що змогли, знайшли, підняли. В основному там були проблеми з лопастями, і ті, що змогли відремонтувати, повернули в стрій, і тепер вони на благо країни працюють.

Зараз піхотинці захищають одразу два фланги - двох напрямків. Горлівського та Авдіївського. І захищають вдало. Росіяни вже навіть не намагаються прорвати тут українську оборону. Лише здалеку обстрілюють позиції, та населені пункти за ними.