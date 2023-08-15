Розхідний матеріал - боєприпаси: швидко закінчуються, довго поповнюються. Цього року Євросоюз збільшує виробництво снарядів 155-го калібру, щоб укомплектувати власні арсенали та наростити постачання їх в Україну, і навіть визначився з потрібною кількістю та часовими рамками поставок.

Чи вдається Брюсселю виконати план? Дивіться далі.

Грецька державна оборонна компанія Hellenic Defence Systems - одна з десятків виробників, чиє озброєння потрапляє до Збройних сил України. Чотири заводи та 140 років досвіду. Компанія виготовляє дрони, системи протиракетної оборони, боєприпаси. І зараз веде переговори з виробниками за кордоном, щоб взяти участь у програмі з виготовлення снарядів 155-го калібру для України, повідомляє грецька щоденна газета "Катимеріні".

Ірина Іванова, кореспондентка:

Ще навесні країни Євросоюзу домовилися збільшити постачання в Україну артилерійських снарядів, щоб поповнити виснажені запаси ЗСУ та закрити власні потреби. Брюссель погодив план на два мільярди євро з метою поставити в Україну мільйон снарядів за рік. Ці кошти мають компенсувати різним країнам озброєння, яке вони віддають Києву, покрити закупівлю нових снарядів і прискорити власне промислове їх виробництво. Станом на зараз відомо, що Україна отримала менше четвертини з обіцяної кількості боєприпасів.

Таку статистику в інтерв'ю новинній агенції "Франс-Прес" навів офіційний представник ЄС Петер Стано. За його словами, з 9 лютого по 31 травня, Україна отримала понад 223 тисячі боєприпасів далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних, та 2300 ракет усіх типів. Виконати першу частину плану поставок до кінця не вдалось - резюмує агенція. І наголошує, що тривають переговори європейських країн зі світовими виробниками зброї про спільні контракти на виробництво 155-ти-міліметрових снарядів та ракет для України. Саме їх використання забезпечує нашим збройним силам вогневу перевагу над ворогом, зазначає старший науковий співробітник Програми трансатлантичної безпеки Джим Таунсенд.

Джим Таунсенд, старший науковий співробітник Програми трансатлантичної безпеки:

Українці використовують "Хаймарси" та інші реактивні системи залпового вогню, гаубиці, які стріляють снарядами. Їх треба постійно поповнювати через високу інтенсивність бойових дій, які ЗСУ ведуть проти росіян, і до речі, досить ефективно. Їм вдалося придушити російську артилерію, а це те, на що традиційно спирається російська армія на полі бою, а саме на високу концентрацію своєї артилерії. Українці її зменшили. І для цього потрібні боєприпаси.

Серед причин, що ускладнюють процес поставок, старша аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол називає недбале ставлення деяких країн до власної оборони - у період до великої війни в Україні.

Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики (EPC):

У Європі є ще додаткова проблема - деякі країни роками не робили достатньо для власного захисту, тому у них немає на складах потрібного Україні озброєння, зокрема снарядів. І це велика проблема, бо українські військові мусять щодня зважати на те, яку кількість боєприпасів можуть використати - і ви це знаєте ліпше за мене. А в росіян, здається, потік боєприпасів нескінченний. Тому важливо пришвидшити промислове виробництво в Європі та Сполучених Штатах, щоб вони могли відправити в Україну те, що лежить у них на складах.

Сполучені Штати теж нарощують поставки снарядів калібру 155 в Україну. На початку місяця Вашингтон домовився з Болгарією та Південною Кореєю про постачання цих боєприпасів для ЗСУ, і веде переговори з Японією. Також Америка сама планує збільшити виробництво таких снарядів майже вшестеро порівняно з лютим минулого року.

Патрік Райдер, речник Пентагону:

Щодо снарядів калібру 155 - станом на сьогодні ми передали Україні понад два мільйони одиниць від початку боїв. А також збільшили виробництво цих боєприпасів - з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до 24 тисяч. А впродовж наступного року плануємо вийти на 80 тисяч на місяць. І хоча наші запаси не є невичерпними, ми задоволенні тією кількістю боєприпасів, яку маємо на складах і тим, що надалі працюватимемо з нашими партнерами по всьому світу в цій справі.

Сполучені Штати, станом на кінець липня, виділили Україні понад 44 мільярди доларів військово-технічної допомоги. Це за період від лютневого вторгнення росії. За цей самий час Євросоюз надав 20 мільярдів євро на ці потреби.